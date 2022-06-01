隔夜美股收黑，周三香港股市在連漲3天、累計上漲逾1300點後開低走低，目前恆生指數下跌0.86%，為21230.36點。國企股(H股)跌1.35%，為7316.93點。

恆生科技股指數下挫2.18%，成分股跌多漲少，商湯漲3.7%，表現最佳，其次為金山軟件漲2.66%。萬國數據跌5.7%，跌幅最大，其次為百度跌5.1%，儘管隔夜在美國掛牌的股票收高。

阿里巴巴隔夜在美股收漲2.8%，但周三在港股盤中跌1.66%。

京東隔夜在美股漲4.6%，目前在港股跌1.6%。

美團明日發布財報，目前股價下跌3.3%。

北京當局推出振興經濟方案，其中包括新能源車下鄉，持續受此題材帶動，汽車股表現強勁，吉利漲3.9%，長汽漲3.4%，比亞迪股價再創今年新高。藍籌新貴中升一度大漲逾6%。

基石藥業去年虧損擴大，今早恢復交易後股價一度崩跌逾14.5%，目前仍跌9%。

泡泡瑪特今日起納入MSCI指數，目前股價上漲6.1%。