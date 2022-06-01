調查局指「很多孩子走了」源頭是徐芳麗？ 趙少康痛批：到底誰在帶風向

藝人郭彥均在臉書感嘆染疫孩童，行政院長蘇貞昌揚言法辦引發反彈後，轉將箭頭指向內容農場，調查局也針對推特人頭帳號「徐芳麗」查散布謠言情形。中廣董事長趙少康今表示，相關網路發文，源頭就是郭，跟徐有什麼關係？亂扯一通。

趙少康表示，郭彥均是5月25日清晨2時34分發文，26日近中午才陸續有網媒引述報導，其中不乏親綠媒體，至少11家網站轉述，而徐芳麗是到26日下午1時2分發文。

趙少康說，所謂的農場文發文更晚，更有25個粉專也是到26日才轉，所以是郭彥均先發文，其他人跟著他，「很多孩子都走了」的輿論風向，跟徐芳麗有什麼關係？亂扯一通。

趙少康批評，民進黨政府不講理就打群架，顛倒是非，今天講話不順他們的心就要法辦，製造寒蟬效應；蘇貞昌等到輿論反應強烈後，就又說不是針對個人，但當天訪問就是針對郭彥均。

趙少康也質疑，現在已有10個孩子因染疫死亡，人數當然很多，他們每個對父母都是寶，特別是現在是少子化，好不容易有父母願意生，當然國家也應當成寶貝，現在疫情如此，該負責當然要負責，蘇貞昌與衛福部長陳時中都應下台。

趙少康更指出，陳時中若要選舉就去選，若要繼續做防疫工作就宣布不選，不能腳踏兩條船伺機而動，否則防疫政策就無法大公無私，就會一直出問題。