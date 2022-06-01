宜蘭縣林姓男子昨晚持一把西瓜刀進入超商，持刀要脅店員把錢交出來，還嗆店員「你就報警啊！」得手後步行離開，礁溪警分局獲報後立即出動警網，3分鐘內逮到林男，訊後今天（1日）將林男依強盜罪嫌送辦。
據了解，林姓男子是礁溪警方鎖定的治安人口，有毒品等刑案紀錄，林男疑因缺錢花用，持刀進入超商搶劫，得手3000元後步行離開；林男所搶的超商位於礁溪派出所附近，警方出動警網後逮捕林男。
宜蘭縣林姓男子昨晚持一把西瓜刀進入超商，持刀要脅店員把錢交出來，還嗆店員「你就報警啊！」得手後步行離開，礁溪警分局獲報後立即出動警網，3分鐘內逮到林男，訊後今天（1日）將林男依強盜罪嫌送辦。
據了解，林姓男子是礁溪警方鎖定的治安人口，有毒品等刑案紀錄，林男疑因缺錢花用，持刀進入超商搶劫，得手3000元後步行離開；林男所搶的超商位於礁溪派出所附近，警方出動警網後逮捕林男。
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