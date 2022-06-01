跟蹤騷擾防制法今上路，新北市長侯友宜今主持市政會議表示，新冠肺炎發生後，家庭暴力案件增加1成多，在疫情嚴峻下很多被害人更會遇到就業困難，需要各單位提供更多資源，讓家暴的被害人不但可以居住就業，未成年的生活也能受到照顧，裁示社會局跟警察局要提早因應預防，還有很多社會安全網絡，也要請各單位及時通報，讓被害人能夠及時得到救援。

新北家防中心主任許芝綺在市政會議報告指出，新北市家庭暴力通報案件去年2萬3553件，疫情下的暴力防治除了婦女救援更為艱鉅外，兒童及少年若受虐因為不到校難以自行對外求助，部分家長更以防疫為由拒絕社工訪視，因此，涉及生命安全危險的案件更需要社會局及警察局聯手救援。

許芝綺說，2年多來，社工和警察已經啟動9次破門，救援兒少於危難，而緊急救援之後，如何照顧好受虐兒少、維護其安全，更為重要，因此，家防中心結合醫療團隊進行專業評估以妥善照顧特殊身心議題兒少，透過居家托育服務中心到宅指導家屬，了解兒少照顧需求及正確教養觀念，並與教育局合作增強學生及家長辨識網路風險，以因應數位世代潛藏的散佈私密照等性別暴力受害風險等，積極保護市民提供更完善服務。

此外，新北市首創全國的協助婦女就業、居住及子女照顧一次到位的「婦女增能三合一」計畫，有效結合城鄉局等公私部門發展越來越完整的多元庇護資源，成為受暴婦女完善的後盾，讓被害婦女可以在居住、就業和未成年子女照顧獲得支持，進而獨立生活。