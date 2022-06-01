澎湃新聞1日報導，大陸「鋼琴王子」李雲迪去年10月因北京嫖娼被抓後，大陸家居品牌「皮阿諾」取消其代言，並將李雲迪與其父李川告上法院求償，月前才發生李雲迪父子下落不明，法院傳票改用「公示送達」情事。不料，「人紅是非多」，最近有關單位又發現，該品牌安徽淮北弘陽「家居皮阿諾」分店仍使用「品牌代言人國際鋼琴王子李雲迪」等宣傳。決定給予「皮阿諾」廣告製作費3400元（人民幣，下同）的三倍1萬200元處罰。

據大陸「天眼查APP」顯示，皮阿諾家居有限公司與李雲迪父子合同糾紛案件新增送達公告，因被申請人李川、李雲迪下落不明，廣東省中山市第一人民法院依規定送達民事裁定書及財產保全情況告知書，並對被申請人李川、李雲迪名下價值333萬8461.84元的財產採取保全措施。送達公告時間為2022年3月1日，根據公告顯示，「自發出本公告之日起，經過三十日即視為送達。」

據天眼查APP，皮阿諾家居有限公司，成立於2018年7月18日，註冊資本為1兆人民幣，法定代表人為黃霞。2021年1月，皮阿諾家居宣布李雲迪為品牌形象代言人。沒想到簽約十個月後，2021年10月21日晚，北京公安局「平安朝陽」針對李雲迪嫖娼事件進行了通報，昔日的「鋼琴王子」登上違法失德藝人名單。2021年10月22日，皮阿諾家居官微發文，宣布已終止與李雲迪的一切品牌合作關係。文中稱，皮阿諾家居「一直以高要求為消費者提供獨創產品和服務，品質不妥協，對於代言人形象也絕不容忍有任何汙點。」

紅星新聞報導，在皮阿諾與李雲迪、李川的合同糾紛案件新增送達公告後，一名皮阿諾高管人士對媒體表示，目前該案件已經達成和解，但具體細節並沒有公開透露。

紅星新聞報導，2021年才開始與李雲迪合作的品牌除了皮阿諾之外，還有長城汽車和廣汽豐田。此前，還有不少高級品牌與李雲迪合作。在李雲迪嫖娼事件後，均取消相關合作。但除了皮阿諾之外，李雲迪其他代言的品牌以及品牌合作方，沒有將李雲迪告上法庭。