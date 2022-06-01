女星Lulu（黃路梓茵）從綜藝節目《大學生了沒》出道後，以活潑開朗的性格深受大批觀眾喜愛，近年來也在演藝圈中表現亮眼，事業橫跨戲劇、歌唱與主持等，人氣不斷攀升，廣告、代言從不間斷。而一向親民的她，經常透過社群媒體與粉絲分享生活及互動，今（1）日凌晨她便在社群平台上透露自己前陣子確診，在家居家隔離10多天的身體變化，意外發現驚人轉變。

Lulu今日凌晨突然在臉書及個人IG上，PO出長文表示「以前的我真的好愛跟人家輸贏，為了想贏身體都可以不顧，我很怕人家覺得我做不到，所以我拼了命什麼都要做，節目硬接、活動猛排，行事曆上排滿滿好像才覺得沒有浪費生命，說真的也不知道到底是要證明給誰看，過了這幾年也經歷了很多，開始慢慢明白一些事」而她突然有感而發的寫出長文，主要原因是前陣子她意外染疫，被迫得居家隔離，意外獲得10多天的假期，讓她開始反省以前的生活。

後來Lulu也得出結論表示「今年我開始知道自己真正需要什麼，不再盲目地工作，若是節目停了可以不焦慮反而輕鬆自在」，接著透露她10年前出道到現在，根本沒有像這樣停下來，休息這麼多天過，因為每天規律地吃飯睡覺後，就連皮膚都變好了。

另外Lulu還透露自己心境上也有很大的變化，除了順應眼前發生的每件事，也不再勉強自己，想哭就哭，想開心就瘋狂大笑，累了就躺下來休息，因此她也不忘呼籲粉絲「我們一起守護自己的內心，睡得好、吃的健康、時刻察覺，讓自己越來越強壯吧」受到眾人讚賞。