行政院5月26日拍板345.6億元振興方案，其中55億元用在觀光產業，9月1日起對團客、自由行皆給予補助，但旅行業點出，7、8月才是親子出遊旺季，如今卻被疫情陰影籠罩，更需要振興刺激。交通部長王國材今分別與旅行業、旅宿業等代表閉門會議，旅行業爭取將振興提早至7月15日實施，交通部預計下午將對外說明。

王國材今日上午與中華民國旅行商同業公會全國聯合會、各縣市旅行商公會、旅行業品質保障協會等代表開會，業界提出4點訴求，包括「55億統籌分配款，旅行業應該至少分配35億」、「特色團遊延長到7、8月」、「解除禁止接待國外旅客及組出境」以及「比照健身房解除3劑令」。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁會後受訪表示，原先國旅券未使用的餘額繼續補給業者辦特色團遊，預計使用到6月底，而9月開始是振興補助。

不過，現在雖然有特色團遊補助，但在疫情之下，業者幾乎出不了團，補助看得到、吃不到。另外，7、8月是學生暑假，為傳統出遊旺季，但同樣因為疫情，消費者轉為觀望，偏偏這2個月是補助真空期，因此業者希望把特色團遊補助延長，或把振興補助提前。

蕭博仁表示，交通部認為把特色團遊延長須與主計單位再討論，而業者會中提出希望把振興提前到7月15日實施，部長認為要再與旅宿業、遊覽車、觀光遊樂園等代表討論，他表示尊重也樂見其成。

蕭也透露，在特色團遊補助方面，交通部同意放寬規定，3天2夜的團或是入住星級旅館，業者都可獲得加碼補助5000元。