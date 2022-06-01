為防範外來野生動物入侵影響本土生態環境，自源頭加強外來生物輸入管理，農委會委請經濟部於今年5月19日公告修正「限制輸入貨品表」，將分屬53項貨品的8478種外來野生動物增列輸入規定代號「111」(管制輸入)，自今(1)日起生效，未來非經經濟部專案同意，均不得再輸入至國內，但不包含已輸入物種。

經濟部5月19日修正「限制輸入貨品表」，其中包含哺乳類1種、鳥類約250種、爬蟲類約1060種、兩棲類約250種、無脊椎動物約6800種、陸域及海域水產動物(含觀賞用淡水魚及非觀賞用之活魚)122種，共計約8478種動物，於今日，即6月1日起禁止商業輸入。

根據經濟部「限制輸入貨品表」表列，本次禁止輸入動物中，除了目前已於野外建立族群之輝椋鳥、白尾八哥、家八哥、黑領椋鳥、巴西龜等物種外，也包含了具高度掠食性、可能與原生種棲位競爭、間接危害本土物種或造成農作物損害等入侵風險高之物種，如浣熊、織布鳥、黑白南美蜥、紅肚龜等動物，林務局近年積極移除的埃及聖？、綠鬣蜥及海蟾蜍也名列其中。

林務局表示，未來公告生效後，將不得再基於商業目的申請輸入至國內，以從源頭管控外來種入侵，否則可依違反「野生動物保育法」規定裁處20-100萬元之罰鍰外，亦可能違反貿易法及海關緝私條例等規定。

農委會主委陳吉仲表示，8478種外來野生動物增列為管制輸入，除非專案同意，否則不能再輸入至國內，若是公告前輸入的動物仍可繼續飼養，也請民眾應善盡飼養責任，並善待飼養動物。

陳吉仲說，國際上都非常重視外來入侵種對本土生態造成的威脅，比起事後的防治及移除，阻絕於境外更可以預防外來野生動物的影響。除了此次修正公告的8478種物種外，將持續盤點並與各動物類群的專家學者共同審查，考量就具高度掠食性、百大入侵種、可能危害農作物、棲地環境、對人類有危害等多面向評估，動態調整具入侵風險的外來種品項。