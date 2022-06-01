台南市開設輝瑞兒童疫苗大型接種站，提供5至11歲兒童打疫苗。（洪榮志攝）

台南市立圖書館永康新總館開設輝瑞兒童疫苗大型接種站，現場人潮雖多，但有效分流。（洪榮志攝）

台南市立圖書館永康新總館從1日起開設輝瑞兒童疫苗大型接種站，由於家長需先上「台南打疫苗」平台預約，第1天的1200個預約名額早就秒殺，現場人潮也很多，但是並未出現大排長龍的畫面，有效達到分流的效果。

位於永康新總圖地下一樓的大型接種站，上午8點開始進行接種作業，但不到8點就有不少家長帶著孩子到場等候，先報到後，再依序完成各項流程。小朋友打完疫苗，還可以到一旁的休息區，吹冷氣、看卡通。

黃爸爸表示，今天的施打流程很順利，並沒有花太多時間。陳媽媽則說，跟成人打疫苗相比，兒童打疫苗的期程雖慢了一些，但還好有打到，否則實在讓人很擔心。

不過，也有家長帶著女兒前來排隊希望「隨到隨打」。家長認為，兒童疫苗不太好預約，往往一開放就秒殺，他女兒雖預約到6日在偏鄉的診所打疫苗，但為了不要請假去打，只好先來排隊碰碰運氣。

市長黃偉哲上午也到場關心兒童疫苗施打狀況，還與現場安排的魔術氣球街頭藝人，一起發氣球及糖果給小朋友。黃偉哲表示，今天上、下午各有600名兒童預約打疫苗，希望趕快讓小朋友們都有保護力。

黃偉哲強調，直到5月30日為止，台南市已有2萬7000多人施打輝瑞兒童疫苗，全都沒有嚴重不良反應。今天打完疫苗的小朋友，還可利用連假在家好好休息。