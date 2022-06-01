疫情指揮中心近日宣布在6都設置兒童疫苗大型接種站，小兒科醫師張博揚表示，許多兒童在學校打完新冠疫苗兩天後就確診，接著全家染疫，認為學校打疫苗都會造成感染，更何況大型接種站，他批評「根本是病毒培養皿」。

張博揚今（1）日於診所粉專指出，兒童在學校打完輝瑞／BNT疫苗後，隔兩天就開始出現發燒，經篩檢後陽性確診，直言「這樣的小病人真的不少」，接著沒多久就發生全家一起感染了，「難道是打完疫苗後抵抗力變低嗎？」

張博揚認為，在學校打疫苗都會造成感染，更何況是大型接種站。圖為自由廣場打疫苗照。（圖／記者范揚光攝影）

張博揚認為，在學校打疫苗都會造成感染，更何況是大型接種站，他搖頭表示「不是我在說，搞大型接種站的，群聚打疫苗根本是病毒培養皿」。

張博揚認為，在學校打疫苗都會造成感染，更何況是大型接種站。圖為自由廣場打疫苗照。（圖／記者范揚光攝影）

事實上，北市長柯文哲也曾批評「大型接種站是很白癡的命令」，認為在學校就能接種完成，不需要特意到接種站施打，以台北市兒童疫苗接種站設在自由廣場來說，目前也是車來速大型篩檢站，現場有很多快篩陽的民眾，不建議家長帶孩子到自由廣場打。

對此，衛福部醫福會執行長王必勝回應，雖然都是「自由廣場」，但兒童疫苗施打站與原先車來速採檢確診給藥站有很明確的動線區隔，也有很遠的距離。兒童疫苗施打站設置於「自由廣場中正紀念堂1樓室內」，動線好、空間寬廣，規劃由信義路大忠門進入，更強調「熟悉台北市的人都知道自由廣場好大」。