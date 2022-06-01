國民黨中常會原定今天通過提名立委徐志榮參選苗栗縣長，但因徐強烈反彈，主席朱立倫明天又將出發訪美，在熟悉苗栗選情黨內人士強烈建議「事緩則圓」下，確定暫緩處理徵召徐志榮案，改以朱訪美行為宣傳重點。

下午中常會上，將陪同朱立倫訪美的副主席夏立言也將在會中作「赴美行程專案」專題報告。

據了解，徐志榮昨天對黨中央擬徵召參選苗栗縣長案強烈反彈後，經黨中央與徐陣營再溝通，最後確定以不讓朱訪美行遭模糊焦點為由，決定暫緩徵召。