以「真・即時戰略」作為號召，強調「超快節奏，即遇即打」遊戲特色的SLG手機遊戲《大秦帝國》於5月13日展開為期1個月的「大秦創造營」YouTube影片徵集企劃，即日起至6月10日開放網路票選，參與活動並投下心目中最具大秦特色的優秀創作，還有機會帶走天龍兵符、招賢令、外觀兌換券、資源寶箱等多項遊戲虛寶！

S2賽季慶典企劃「大秦創造營」閃登舞台

《大秦帝國》上市至今持續締造佳績，近期開啟的S2賽季更是廣泛贏得玩家良好評價，為回饋玩家大力支持，營運團隊精心策劃大型YouTube影片徵集活動「大秦創造營」，即日起至6月10日火熱展開票選活動，參賽作品各具特色，實力相當，快以行動力支持你心目中最喜歡的作品，還有機會抽到各式虛寶好禮！

「大秦創造營」規劃了攻略、創意、原創三大專區，無論是想藉由影片表現世族爭鋒到握手言和的外交政策，隊伍中從正派陽謀到暗地背刺等策略手段，武將雙羈絆到覺醒後技能的搭配，亦或運用歌曲、KUSO影片等二次創作的形式來傳達對大秦帝國的喜愛，在活動中，總能找到自己的一席之地。「大秦創造營」不僅僅是一個承載玩家天馬行空的想法、創意碰撞的舞台，更重視玩家的感受，建立零距離的溝通管道，歡迎所有玩家共同參與，一起鑄就心目中的大秦盛世！

三大企劃階段，時刻見證遊戲歷程

海量影片投稿徵集

「大秦創造營」豐富豪禮拿到手軟

參加票選活動就有機會獲得各式遊戲虛寶

「競技演武」火花四射，1V1對決競相參與

「競技演武」作為S2賽季新穎的玩法之一，自5月16日開啟以來，憑藉獨特、直覺的即時性1V1對抗玩法，跳脫策略遊戲現有團體戰的局限，不僅吸引了眾多玩家競相參與，還引發一波又一波的討論熱潮，尤其是遊戲的公平性機制贏得玩家們的一致認可。

遊戲內的所有武將均可在「競技演武」中派遣，比武前會自動補充兵力和精力，玩家只需精準判斷敵方陣型，靈活運用兵種與技能相剋，即時掌握戰況且施展對應計策，只要派遣出的武將方陣能存活到最後即為勝利，就能帶走專屬榮耀與頭像框。此外，還能透過「友誼賽」玩法，與好友1 VS 1進行PK，以便在後續積分賽、淘汰賽中充分發揮雄姿，奪得獎勵！

1 VS 1沙盤作戰，不耗費玩家一兵一卒

競技演武專屬頭像框，贏取至高榮譽

《大秦帝國》S2賽季已逐漸走向尾聲，在即將到來的盛夏，全新S3賽季又將帶給玩家們什麼樣的驚喜，讓大家拭目以待，同時也歡迎各位玩家暢所欲言。