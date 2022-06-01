6月到來，星座運勢網站「星座愛情運勢」公布12星座6月的超級大旺日，其中獅子座、天蠍座本月的好日子高達7天，一定要好好把握。

▍白羊座

02日：順暢的一天，付諸行動就能有不錯的收穫；

04日：財運很不錯，有利於洽商、業務工作者；

05日：偏財運旺旺的一天，有多重得財管道，可小賭一番；

17日：工作上事事順心，心情多能保持在喜悅愉快的狀態中；

20日：有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；

21日：戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈。

▍金牛座

04日：有許多意外的收穫，對需要對外社交的人特別有利；

05日：外來的助力很強，對外接觸時會有喜訊；

20日：有許多的機會讓你表現，容易得到異性協助；

25日：今日有得財的機會，賺錢不費力；

28日：單身者會有不少異性主動接近你，把握好機會。

▍雙子座

02日：甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖；

13日：在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發；

14日：易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道；

22日：為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯；

25日：是個示愛的好日子！相戀多年的人有望修成正果。

▍巨蟹座

06日：桃花運還不錯，在外活動容易得到異性的青睞；

11日：桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動；

15日：有機會獲得主導權，辦事特別順心；

18日：表現能力強，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多；

20日：桃花運強強滾的一天，身上散發的氣息容易吸引異性的目光；

26日：得財不費力，只要先前基礎穩定，今日可水到渠成

▍獅子座

06日：衝勁十足，以往難以解決的任務都可以在今天處理；

07日：財運較旺盛，不妨著手投資，會有一筆可觀的收入；

16日：工作得心應手外，心情也呈現愉快的狀態；

19日：財運很不錯，對於洽商、業務工作者特別有利；

22日：是充滿活力的一天，可以在忙碌中有所收穫；

27日：今日在職場上可以建立很好的朋友關係；

30日：工作量大對你而言都不是問題，今天可是衝勁十足。

▍處女座

04日：透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人脈；

06日：工作上會有很好的進展，尤其在部門間的協調上；

12日：撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳；

19日：今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的人；

24日：戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧。

▍天秤座

07日：錦上添花的日子，過去擱淺的計畫可在今日提出；

14日：工作中能保持愉快的心情，心情越快樂工作效率就越高；

26日：忙碌的一天，財運很不錯。

▍天蠍座

04日：精力旺盛，即使有很多事情需要處理，也能輕鬆應付；

05日：突顯幽默風趣的一面，能很快活躍氣氛，有利拓展人脈；

16日：投資有機會喜獲豐收，工作上易獲同事、上司的稱讚；

23日：是個談情說愛的好日子，打扮的美美的去約會吧；

24日：有喜訊傳出，例如升遷或是被賦予重責大任；

26日：賺錢不費力，只要先前基礎穩定，今日則可水到渠成；

28日：事業運頗優，而且耐心、耐力、腦力也不錯。

▍射手座

10日：財運還不錯，有暗中收到禮物或金錢的機會；

11日：有種「眾裡尋他千百度，驀然回首那人卻在燈火闌珊處」的感覺；

12日：有機會獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益；

26日：愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象。

▍摩羯座

08日：財神爺光顧，只要努力就能得到豐厚的代價；

24日：今日異性緣超旺，多對外接觸就能多創造一份機緣；

26日：創意十足，多出外活動，接收新資訊，會有實質的收穫。

▍水瓶座

05日：福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略勝他人一籌；

09日：工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成；

11日：財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多；

28日：有獨當一面的機會，付出與回收會成正比。

▍雙魚座

11日：單身者異性助力強，戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；

12日：財運好到讓人羨慕嫉妒，適合投資理財的好日子；

18日：財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運；

19日：易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足；

24日：桃花運很旺盛，可到人多的地方轉轉，遇到心動對象的機率高。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】