年底選舉將至，苗栗縣各鄉鎮市人口成影響關鍵，其中頭屋鄉2月底人口數跌破萬人，讓地方相當關注，民政處公布5月底各鄉鎮市人口數，頭屋總算守住萬人大關，而南庄鄉則跌落1萬人，根據地方制度法規定，明年鄉代席次將從11席，縮減到7席。

地方制度法規定，選舉投票日前半年月底，也就是今年5月31日，如果人口基準點達不到1萬人口，鄉鎮代表會席次將會縮減，因此人口增長備受地方關注。

其中頭屋鄉今年2月人口數僅9987人，成為全縣第6個人口數不到萬人的鄉鎮，3月、4月分別為9964人、9961人一直跌破萬人門檻，昨天5月31日根據民政處統計，5月遷入123人、遷出21人，頭屋鄉守住萬人大關，人口數1萬47人，所以下屆代表仍會維持11席。

另外南庄鄉，從今年2月人口數9274人，人口逐月減少，一直到5月底人口數為9173人，因4年前選舉基準點為萬人，因此下屆鄉代表席次，將從11席縮減到7席，鄉公所組織編制也將縮減。