立法院議場內國父遺像，日前遭到國民黨立委丟擲杯水砸破一個洞，立法院將於休會期間卸下修復，並循例向國民黨團求償。對此，民進黨立委陳亭妃表示，國民黨到時候一定會賴帳，因為賴帳是他們的本門科。民進黨立委蔡易餘則說，該破洞見證國務機要費除罪化三讀的歷史時刻，建議立法院把該幅油畫拿去國際拍賣，相信可以賣好價錢，國民黨團也不用賠了。

立法院會日前三讀通過攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正案」，過程中國民黨立委為阻擋法案三讀通過，拿杯水朝主席台丟擲，不慎把主席台後方巨型國父遺像砸破一個洞。

對於被砸破洞的國父遺像要如何處理，陳亭妃表示，這問題要問國民黨，國民黨最會破壞、最會賴帳，就看國民黨這一次敢不敢賴帳。

蔡易餘表示，國民黨用杯水把他們的神主牌砸破一個洞，這是歷史的偶然，但也凸顯國民黨連自己的神主牌都不要了，這一砸也見證國務機要費除罪化的歷史時刻。

蔡易餘向立法院長游錫堃建議，把國民黨砸破的國父遺像拿去國際拍賣，相信這幅話可以賣好價錢，這樣國民黨就不要賠償。

據悉，立法院將利用休會期間，找專人進行修補，相關費用將事後向國民黨團求償。