在汽車類股走升帶動下，日股1日也上漲，早盤結束時，日經指數收27,472.49點，漲192.69點或0.71%。東證收1,937.61點，漲24.94點或1.3%。

美系券商摩根大通分析，日本汽車製造商今年有機會挑戰獲利新高，因為這些車商已把大增的成本以及大漲的通膨等不利經營利空，藉由漲價方式成功轉嫁給買車民眾。在2022財年期間，這些日本原廠委託製造(OEM)車廠因原物料大漲，每輛車成本將會增加9.5萬日圓，約743美元。但日本汽車製造商已經把新車售價調漲，因此可降低大概8到9成的製造相關費用。

汽車類股漲聲不斷，整體一度揚升3.33%。其中，豐田汽車漲3.56%，日產汽車漲5.83%，本田汽車漲3.14%，全球最大車用零組件供應商電裝，也漲2.54%。分析師認為，為了要讓日股能一舉突破4月21日所創波段高點，還是需要一些催化劑才行，例如美股若能續漲就是其中之一。

日本2手貨電商Mercari大漲8.27％，這家獨角獸新創公司於2018年在東交所上市，7日以後將晉身於主要交易市場Prime內交易。

至於表現相對較差個股，第一三共製藥跌3.74%，原油探勘業者帝石遭獲利了結，也下跌3.28%。