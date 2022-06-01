資深狗仔葛斯齊(5/31)親上火線直播爆出諸多猛料，除了曬出照片稱汪小菲與其他女子過從甚密，又提到迪麗熱巴、鹿晗及林俊傑，引來上述藝人公司火速發聲明駁斥，讓大陸網友笑稱是「內娛復興日」，而在種種爆料中，其實他也透露劉詩詩和吳奇隆的婚姻沒問題，沒有離婚，呼籲網友別用那種眼光看他們，也讓支持兩人的粉絲鬆一口氣。

劉詩詩和因《步步驚心》結緣相戀的吳奇隆2015年結婚，2019年生下一子，今年2月底微博亂傳兩人正著手辦理離婚手續，同時間吳奇隆正好換掉和劉詩詩的情侶頭像，更讓傳言甚囂塵上，但也有眼尖網友指出，吳奇隆換頭像是為了替新節目宣傳，且新頭像上仍戴有婚戒，明示婚姻狀態依舊。

網友統整葛斯齊昨晚的爆料內容。（圖／翻攝自王牌教父、頂流bot微博）

之後吳奇隆與劉詩詩共同發聲，直言：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」，強調兩人絕無婚變，更揚言提告，上月吳奇隆再度換了大頭照，明顯再次秀出無名指上婚戒，低調放閃。

網友笑稱昨晚各家公司忙著回應，只有吳奇隆的公司沒回應。（圖／翻攝自扒圈有魚微博）

而昨葛斯齊在直播中被問到吳奇隆和劉詩詩的婚姻現狀？他表示隆詩沒離婚，自己跟了他們很久，要網友別相信謠言，其他網友回應：「劉詩詩吳奇隆沒有離婚，這條真的在眾多瓜裡面好突兀啊哈哈哈哈哈哈​」、「這次爆料中的一股清流…… ​」、「這信息量太大，對我來說最開心的是吳奇隆劉詩詩未離婚哈哈哈哈哈」、「小倆口萬萬沒想到啊，回應了這麼久都不如狗仔的一句話～昨晚的娛樂圈，被葛斯齊攪得一團亂，各家明星經紀公司都忙著回應，卻獨獨沒有吳奇隆和劉詩詩兩口子，也真是哭笑不得」。