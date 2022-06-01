海砂屋處理刻不容緩，新北市「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，只要住戶申請並百分百同意，可提供50％容積獎勵。新北市議員林國春、王威元今總質詢，認為百分百同意門檻太高，很多案子被釘子戶卡住，且獎勵只到明年3月，市府應延長時間，並放寬百分百規定。新北市長侯友宜表示，正在研擬中。

新北市議員林國春表示，海砂屋主都希望市府能介入協調幫助，板橋地區很多海砂屋他都親自到場看過，市府推動改善要點，但以板橋某案為例，只有一戶沒同意，就卡住全部的住戶的權益。

林國春說，每次地震、颱風都有住戶打給我，很無助、很無奈，市府應該要有專責單位協助，放寬相關規定，很多住戶會很感謝。

議員王威元說，當初新北推再生自治條例，海砂屋若全數所有權人同意，可最高給予50％容積獎勵，被中央打回票，市府改以「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，透過都市計畫調整分區部分給予同樣獎勵。

王威元說，要點將在明年3月到期，且百分百同意的門檻太高，盼市府能把獎勵時程延長，另百分百同意部分也希望調整，如90％同意可給予40％獎勵等，讓民眾可以早日推動海砂屋重建。

工務局長詹榮鋒表示，目前新北列管112案海砂屋，都有輔導補助每戶兩萬鑑定與重建費用。

城鄉局長黃國峰也說，市府長期持續跟中央爭取，對於明年3月到期，目前時程預計會延長，另對同意比例部分，也會有所調整，但獎勵會根據同意比例多寡，給予不同獎勵。

侯友宜強調，海砂屋其中一間卡住，事情都不用做了，他會要求工務局與城鄉局竭盡所能，朝議員建議方向處理，越快實施越好，解決海砂屋住戶的痛苦。

城鄉局表示，現行防災要點僅以海砂屋為主，明年3月底到期，未來除將延長時程外，將擴大納入耐震能力不足的房舍，另外除在既有100％同意給予原容積50％獎勵的架構下，也會考量未達100％同意，酌予調降獎勵值，並搭配海砂自治條例停用拆遷機制，加速推動危險建築的改建，增加都更重建效能。

王威元也建議，市府應該再送一次再生自治條例展現態度，給予30％獎勵作為當初政府海砂屋檢測政策不明的補償，需要侯友宜魄力解決問題。