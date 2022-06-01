汪小菲與大S斷開10年婚姻已半年，如今大S已與24年前舊愛具俊曄再婚，不料汪小菲突然在前天(5/30)發文爆料前妻長期使用違禁藥物，他為此每個月花1百萬，雖不久後刪文，並於隔天發文道歉，仍是引發議論，而他兩天內態度大逆轉，也遭到非議，作家柳喪彪得知此事發文，直呼汪小菲「情商跟智商都堪憂」。

汪小菲突然暴走大爆前妻大S長期用違禁藥物還讓他買單，惹得女方經紀人及S媽出面澄清，透露大S在生兒子時即癲癇復發，之後使用癲癇藥及抗壓力的鬆弛劑，都是醫生合法開的藥物，第三胎流產後更是身體狀況不佳，已難負擔過去那樣程度的工作，汪小菲給的1百萬，是照顧一雙子女的費用。

而汪小菲發文指前妻用違禁藥物後，其母張蘭照常更新抖音動態，意有所指寫下：「你在人群中看到的每一個耀眼的女子，都是踩著刀尖兒過來的。如履平地般地舒適坦然，当然不配擁有任何光芒！」，作家柳喪彪昨天(5/31)在臉書發文，不僅大嘆：「要是我有汪小菲這種老公，張蘭這種婆婆，別說違禁藥了，給我一斤砒霜我都吃」。

柳喪彪也貼出汪小菲刪文後再發的道歉聲明，汪小菲表示自己一時衝動，「令我作出了一生中最後悔的一件事」，對大S及孩子們、S媽致歉，短時間內態度丕變，柳喪彪則認為他本來是想毀了大S，沒想到自己的作為反倒給前妻漲粉，直言「汪小菲情商跟智商都堪憂，40歲活得像4歲」，眾網友也慶幸還好大S已離婚，祝福她跟具俊曄能幸福。