因新冠肺炎疫情近來嚴重，41歲藝人亮哲擔心自身影響93歲奶奶，已經3個多月始終未去探望對方，但考慮到奶奶年事已高，每一次見面都很珍貴，近日還是鼓起勇氣，在驗出快篩陰性後前往探望。他透露奶奶有輕微失智情況，久未見面他很怕奶奶認不出他來，哪知竟一語成讖，見到他後的第1眼真吐出3字：「他是誰」。

亮哲這3個多月來都沒和奶奶碰面，只因深怕一個閃失會出什麼事，「但實在是太久了，心裡藏著個疙瘩就像喉嚨卡了魚刺一樣，覺得渾身不對勁。」近日他緊張地鼓起勇氣和奶奶見面，而當天奶奶在叔叔照顧下曬太陽，走進奶奶卻接收到陌生眼光投來，他本想留一點時間給奶奶回憶，而叔叔卻馬上問出：「妳知道他是誰嗎」。

亮哲說，想不到奶奶竟真轉頭看叔叔問：「他是誰？」聽完這句話，亮哲自述宛如「晴天霹靂，一個重鎚打在心上」，幾秒過去奶奶又輕聲開口：「他是誰？他是我的孫子啊，我怎麼可能不知道」，亮哲才終於放心，眼眶泛紅湧出無限感激，「三個月的擔憂在那一刻如釋重負，謝謝奶奶仍然記得我，記得這個她永遠的孫仔」。

隨後亮哲貼出和奶奶的合照，看見祖孫倆好感情，跟著感嘆同樣好久沒見長輩的網友回應：「我自己也不敢回家看媽媽」、「心繫著想去探望年長者，真的很讓人提心吊膽」、「那個當下那種心酸的眼淚會掉下來」，而後亮哲也提醒大家，待疫情趨緩或快篩陰性完後就趕快去看老人家，好好珍惜相處時光。