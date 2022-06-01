張善政承諾若當選，將不分藍綠為鄉親服務。（蔡明亘攝）

張善政拜會新屋區23名里長。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政地方請益之旅今日來到桃園新屋區，拜訪新屋23名里長，前立委廖正井與立委張育美也陪同到場。張善政表示，若他當選，絕對會成為不分藍綠為桃園打拚的市長。至於聯繫立委呂玉玲一事，廖正井也請大家放心，定會獲得呂的支持。

張善政今早到桃園新屋長祥宮參拜，對於廖正井說他到桃園競選是桃園人的福氣，他表示，應反過來講，若桃園鄉親願意給他機會，是他的福氣才對，來選舉雖辛苦但不委屈，是非常好的鍛鍊。

針對新屋有鄉親提出「新屋不能永遠是米倉」，未來該如何發展？張善政說，這也是他請益之旅的目的之一，接下來幾個月時間，他會一一拜會地方，並把交流內容記下來當作政見參考。

張善政舉2016年2月6日南部地震為例，當時他剛上任行政院長就發生地震，他勤跑南部為人民服務，強調當時就已是不分藍綠為鄉親服務的院長，將來若當選，全桃園都能放心，絕對會是不分藍綠打拚的市長。

對於媒體提問，目前外界對民進黨或被點名的新竹市長林智堅看好度似乎高出一些，張善政則說，民調天天在變，但他為桃園服務的心不會變，所以並不擔心，接下來6個月好好接觸基層鄉親，相信定會扭轉。

至於和呂玉玲的聯絡狀況如何？張善政仍表示「積極聯絡中」，但廖正井掛保證直言，他和呂是好友，相信呂是大器之人，從前對方就說過，只要是國民黨提名的人，一定會全力支持，所以請大家放120個心，他們定會獲得呂的支持。

另針對張善政昨喊出「票別投民眾黨」引起對方反彈，廖正井重申，票源若分散當然對國民黨不利，所以要請託選民「票不要分散」。