桃園市政府消防局中路分隊上月31日下午接獲孕婦急產案件，出動了4名消防人員前往，到達現場時發現孕婦已生產，女嬰的臍帶仍與母親相連，立即給予妥善照顧，隨後將母女送往醫院。第一次接生的消防員更直呼「好感動」。

高級救護技術員蔡和昇表示，這次是從事消防工作第14年以來第6次面臨急產接生的狀況，到達現場評估新生兒外觀、反應、呼吸、脈搏都相當穩定，隨即使用臍帶夾，將新生兒擦拭乾淨並做好保暖措施後，立即送往衛福部立桃園醫院。

今年新進消防員謝宗翰坦言，第一次遇到急產接生的救護勤務，雖然過去受過專業訓練，還是難免有些緊張，不過冷靜的反覆回想訓練時的技巧，臨危不亂協助生產，最後順利完成救護任務，當新生兒抱在自己手上時，看著新生命的誕生，心中充滿感動，也是個永生難忘的經驗。

中路分隊分隊長許翠珊表示，平時遇到孕婦急產的案件不多，所幸此件救護母女均安。近日疫情嚴峻，救護勤務繁忙，也呼籲民眾珍惜救護資源，若為確診者需撥打119諮詢或求援，務必提供患者性別、年紀，意識狀況，呼吸是否正常，是否有其他不適症狀等資訊。