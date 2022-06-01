Netflix熱播的實境節目《璀璨帝國》第二季〈Bling Empire）節目主軸圍繞著在美國的有錢人生活，許多節目來賓都是亞洲人或是亞裔，被媒體封為「瘋狂亞洲富豪」的真人秀版。每一位嘉賓的身分都大有來頭，有台灣出身的貴婦克莉絲汀趙（Christine Chiu），還有丹寧千金雪莉，節目中發生許多具有看點的橋段，其中女嘉賓李彌（Kelly Mi Li）為了走出失戀陰影，居然做神奇療法在白天曬菊花！

女嘉賓李彌25歲時曾結婚，當時與丈夫過著奢華的生活，多年之後才發現丈夫是詐騙集團的首腦，兩人的財產一夕之間全沒了，離婚後的李彌來到美國東山再起，自己成為女企業家，更是這部實境秀的製作人，事業上非常成功。不過感情上她與演員男友安德魯分分合合，常常因觀點不同吵架，男友還隱約展現了暴力傾向，讓身邊許多好友都勸她趕快分手。

第二季中李彌決定揮斬情絲分手，不過還是沉浸在失戀中，為此她請了一位老師來幫助她走出失戀，女老師提出要一起曬菊花，讓李彌當場傻眼，美國女老師解釋，這個療程叫做「曬會陰」，來自藏族東方醫學的古老做法，這樣能夠吸收太陽的能量，調節個人能量，能讓人感覺更強大，幫助走出情傷。

OMG watching Bling Empire while I eat lunch & they are doing "perineum sunning." 😩 pic.twitter.com/nfyR5WISXq — Ashley Winter MD || Urologist (@AshleyGWinter) May 14, 2022

李彌雖然一臉不解，但還是照做了，她在院子跟著女老師脫掉褲子把身體面對太陽，幸好圍牆周圍沒有人看進來，否則會看到她們的療程。據悉前幾年歐美確實流行這樣的日光浴，復仇者聯盟中飾演反派薩諾斯的男明星之喬什布洛林(Josh Brolin)，就曾經嘗試過曬會陰，結果他做完後菊花(肛門)」嚴重曬傷，讓他持續用冰塊冰敷，擦大量蘆薈膠都無法緩解。氣到在Instagram大罵推崇曬會陰的專家，此外，許多皮膚科醫師也呼籲不要效仿，否則會引起曬傷。