一詮(2486)周三召開股東會，通過每股盈餘分配之現金股利0.35元、資本公積發放之現金0.15元，共配息0.5元，以周二收盤價38.75元計算，現金殖利率1.29%。一詮發言人楊柏榮認為，在疫情期間，LED狀況很難講。公司預估三大產品維持成長趨勢。

本周四為除息交易日，最後過戶日為6月6日，停止過戶期間為6月7日至6月11日，除息基準日為6月11日，現金股利發放日為7月11日。

未來一年，一詮預估，LED導線架、IC導線架在市場需求增加仍可維穩定成長，均熱片(半導體)因5G應用、物聯網、人工智慧等需求持續成長，公司透過提升產品開發及製程能力與持續開發新產品來因應，使LED導線架、均熱片(半導體)及IC導線架業維持成長趨勢。

一詮111年個產品銷售量預估，SMD導線架成長23.83%，LED導線架成長29.93%，直下式電視背光模組減少3.72%，陶瓷基板成長46.63%，均熱片(半導體)成長18.15%，IC導線架成長64.9%，總銷售量可望年成長47%。不過公司發言人楊柏榮認為，在疫情期間，LED狀況很難講。

未來一年在LED及SMD導線架將加強產品設計提升生產效率及確保品質穩定，朝向利基型及高附加價值產品發展。半導體均熱片及IC導線架將持續朝生產技術提升、自動化設備持續優化，並與國際大廠策略合作開發新結構產品，以強化生產優勢與品質。