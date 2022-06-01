澎湃新聞報導， 6月1日是國際兒童節，大陸最高人民檢察院發布《未成年人檢察工作白皮書（2021）》指出，2021年，大陸檢察機關就未成年人保護公益訴訟，共立案6633件，較去年上升3.2倍，其中提出訴前檢察建議5811件，同比上升2.8倍。未成年人保護公益訴訟立案數增幅明顯。

澎湃新聞報導，這是大陸第三次發布未成年人檢察工作白皮書。與以往不同，今年白皮書首次對涉未成年人「四大檢察」業務數據深度分析研判。

白皮書披露了未成年人民事檢察、行政檢察情況。在加強監護侵害監督上，2021年，對於符合撤銷監護人資格條件的，檢察機關支持個人或單位起訴464件，同比上升49.2％；提出檢察建議294件，同比上升45.54％；撤銷監護人資格388件，同比上升48.66％。

與此同時，檢察機關還加強監護缺失監督。數據顯示，2021年，檢察機關就監護人缺乏有效監護能力，或者因客觀原因事實上無法履行監護職責等監護缺失情形，依法妥善進行監護幹預和保護救助，共提出檢察建議326件，同比上升3.1倍；支持起訴宣告失蹤、宣告死亡132件。

此外，開展「督促監護令」工作。自2021年6月1日起，針對家庭監護缺位問題，檢察機關在辦理涉未成年人案件中開展「督促監護令」工作，共製發「督促監護令」1萬9328份，其中向未成年犯罪嫌疑人的監護人制發「督促監護令」14754份，向未成年被害人的監護人制發「督促監護令」4574份。

同時，積極開展支持起訴工作。2021年，檢察機關共辦理除監護權監督以外的支援起訴案件1660件，其中追索撫養費類776件，控輟保學類65件，其他819件。

檢察機關還加強民事、行政案件審判監督和執行活動監督。白皮書顯示，2021年，檢察機關就民事生效裁判提出抗訴14件，提出再審檢察建議7件，對民事執行活動違法行為提出檢察建議307件。就行政生效裁判提出再審檢察建議2件，提出抗訴2件，對行政執行活動違法行為提出檢察建議59件，促進行政爭議實質性化解23件。

在未成年人公益訴訟檢察方面，2021年，檢察機關就未成年人保護公益訴訟共立案6633件，同比上升3.2倍。其中，行政公益訴訟案件提出訴前檢察建議5811件，同比上升2.8倍。

白皮書透露，去年檢察機關提起未成年人保護公益訴訟84件，同比上升2.2倍。其中，提起行政公益訴訟18件，提起民事公益訴訟17件，提起刑事附帶民事公益訴訟49件。

在案件領域上，檢察機關辦理涉未成年人食品藥品安全、生態環境保護等傳統領域公益訴訟案件1957件，占29.5％。辦理產品品質、菸酒銷售、文化宣傳、網路資訊傳播、個人資訊保護、兒童遊樂場所設施安全、娛樂遊戲、紋身、點播影院、愛國主義教育基地等涉兒少其他領域案件4676件，占70.5％。

白皮書顯示，各地檢察機關辦理了一批典型案例，辦案領域和辦案類型有較大幅度拓展。上海、浙江、福建、四川等地檢察機關針對點播影院、電競酒店、劇本殺、密室逃脫等新業態對未成年人保護不到位、行政機關履職不充分等問題，以公益訴訟推動治理。浙江省杭州市餘杭區人民檢察院辦理的某知名短視訊公司侵犯兒童個人資訊民事公益訴訟案，係大陸《民法典》實施及《未成年人保護法》修訂後檢察機關針對「未成年人網路保護」提起的民事公益訴訟大陸全國第一案。