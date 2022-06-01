今年端午節連假從6月3日至5日共3天，高雄市交通局預估第2天即6月4日午後，駁二、西子灣及大型購物中心將出現人車潮，而郊區台20線南橫公路，預期連假前2日上午也將湧入車潮，除加強交管和替代道路因應，也提醒民眾提前了解各地路況，做好出遊的防疫措施。

端午節假期共計3天，交通局預測高雄市各景點熱門旅遊時段，包含西子灣及駁二週邊每日的17至20時；旗山美濃周邊每日11至12時以及15至18時；市區大型購物中心包含巨蛋、夢時代、義享天地及義大等每日15至19時，都可能出現較多人車。

交通局表示，台20線南橫公路為熱門旅遊路段，六龜分局及甲仙工務段針對南橫公路梅山口至向陽路段將啟動通行管制措施。如上午11時梅山口等待進入車輛，已達5公里車陣，將請用路人適時迴轉下山，改走其他旅遊行程，有意上山遊客應事先查詢道路管制時間與山區路況，詳情請查詢交通部公路總局網站。

交通局提醒民眾連假期間出遊務必先瞭解各項交通疏導措施，並建議避開易壅塞路段及時段，行駛途中收聽廣播、注意道路上電子看板，也可利用「高雄市即時交通資訊網」掌握即時路況與公共運輸資訊。