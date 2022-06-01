我國參加2022年第22屆亞洲物理奧林匹亞競賽成績今天出爐，在27個國家（地區）、28個參賽隊伍218名參賽學生中，共獲得2銀、3銅及3榮譽獎，成績國際排名為第4名。

今年亞洲物理奧林匹亞競賽由印度主辦，但受疫情影響改為線上賽，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經國內初選、複選、決選研習營3階段，從2717名學生當中選出8名代表我國5月23日至31日參加線上賽。

我國這次共獲得2銀、3銅及3榮譽獎，排國際第4。我國從2000年起開始參加亞洲物理奧林匹亞競賽，歷年成績均在國際前4名以內，今年成績則算差強人意。

我國今年的選手中，2位銀牌獲獎者為台中一中學生林奕廷及林韋辰；3位銅牌獲獎者為台中一中吳昀諺、台北市立建國高中楊祐宇及台北市私立延平高中林順文；3位榮譽獎獲獎者為台師大附中廖聲融、台北市立建國高中徐子翔及廖冠豪。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。

另於競賽獲金牌與銀牌者，分別可獲得教育部頒發新臺幣10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

教育部國教署表示，亞洲物理奧林匹亞競賽明年將由蒙古主辦，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流並爭取榮譽。