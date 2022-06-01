大魯閣（1432）1日上午股東常會，承認2021年財報，儘管去年每股虧損2.05元，但今年首季在新設施新櫃加入下相對虧轉盈表現，也讓董事長林曼麗、總經理謝國棟展笑容，預計今年北部再開一家滑輪場，有望帶動全年營收獲利正向發展。

由於今年股東每人發放700元抵用金，每月100元及買一送一票券7張，截至昨日可領取股東總人數高達15萬人，較去年人數多2倍，也讓大魯閣市場行情連月走高；大魯閣指出，5月25日開始線上發放，截至5月31日為止已超過35,000位股東完成領取，約佔23％，預估今年領取人數將達75％，領取人數預計也比去年的六成還多，也有望成為大魯閣旗下休閒運動事業的潛力客，對下半年解封商機相對有利。

大魯閣近二年來陸續完成現金增資1.65億引進策略夥伴，健全各項事業發展，站穩運動休閒體驗型商業領導品牌，業務涵蓋台中大魯閣新時代與大魯閣新竹湳雅廣場，棒壘球打擊場、保齡球館、卡丁車場、遊戲愛樂園、日式岩盤浴，轉投資開發經營「陽明山美國渡假村」與大魯閣建設，去年合併營收7.78億元，受疫情影響年減逾32％，每股淨損2.05元，今年第一季在岩盤浴等新業務挹注下虧轉盈，EPS 0.01元。

今年新竹湳雅店開出全國第七家蔦屋書店，帶動商場品牌力與毛利有效提升，且受惠於市府都市計畫，有望完成變更為商業用地，可增加約750坪營業面積，為湳雅廣場挹注業績成長動能，截至4月合併營收達3.39億元、年增9.39％。

而台中新時代則因應三井Lalaport即將在鄰近區域開幕，營運團隊在硬體、品牌、聚客活動、服務等項目，規劃具有競爭力及差異化品牌進駐，期達共榮效益；至於運動親子事業包括12家棒壘球打擊場，4家保齡球館、1家卡丁車場、2家「Roller 186 滑輪場」、1家「福湯岩盤浴」、3個運動用品專櫃、16家「Yu Kids-Island 遊戲愛樂園」、11家「Yu Kids Art兒童手作」等，今年預計規劃於北部開設第三家滑輪場，未來運動事業將朝向服務多元化、24小時經濟以及數位經營，且結合職業球隊、IP授權形象等素材，搭配硬體設備改裝升級，提供多元、時尚、便利及安全的運動休閒環境，打造全新體驗業態。