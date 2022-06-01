中央銀行6月中旬將召開第二季理監事會議，外界預測再度升息並再推選擇性信用管制新措施，對此，商總主席賴正鎰今天說，房市第2季交易幾乎靜止，倘若央行再升息及提高個人信用管制，央行此舉豈非是要銀行「雨天收傘」？建議政府應先穩經濟，不能「眉毛鬍子一把抓」，分不清輕重緩急。

賴正鎰說，新冠疫情造成全球海運，貨櫃塞港，嚴重影響經濟景氣已是第3年，國內民生原物料及民生用品價格，石油天然氣等能源，愈來愈貴，通膨壓力如影隨形，疫情重創餐飲、旅行、交通等服務業，原物料食材，油品及麵粉也大漲，業者都苦不堪言。

行政院主計總處近日發布經濟預測，大幅下修今年經濟成長率0.51％，剩3.91％，同時調升消費者物價上漲率（CPI）預測值2.67％。

賴正鎰表示，同樣受疫情與物價影響的產業，還包括營造建設業，政府一年來持續五波打炒房的各項措施打壓，加上土地與營造建材成本大漲，房地產Q2急速降溫，土地買賣交易大幅減少，建商推案量大減，接待中心也門可羅雀，沒有來人就沒有成交。

賴正鎰認為，房地合一2.0對預售屋及新成屋五年內交易轉讓，並課徵45％資本利得稅，以重稅調控房地產的手法已夠用，若還要全面禁止預售轉讓，等於是干涉人民居住與買賣自由。