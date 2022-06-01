知名YouTube團體「反骨男孩」成員孫生，曾在5月24日公開宣布自己罹患「橫紋肌溶解症」，短時間內無法做激烈運動，並且得時時注意身體狀況，5月31日他也收到醫院24小時監視心跳的結果，沒想到一天內竟出現超過5000多次的心律不整，就連醫生被嚇壞。

孫生在5月31日收到24小時監視心跳的結果後，立即分享在IG的限時動態上，PO出報告並轉述醫生的診療結果，「醫生說老人家一天也才1、2次，我一天心律不整有5683次」令他驚呼勢態嚴重，詢問網友「除了聽醫生乖乖吃藥以外，可以怎麼改善，求解」；隨後他還收到數理達人的分析，表示「一天總共才86400秒，你一天5683次心律不整。等於每15秒一次」，他再度忍不住驚呼「天啊！god」。

事實上，孫生在5月練舞練到一半突然感到心臟絞痛，一度痛到跪地無法站起，他形容當時的情況就像心臟被抓住一樣，呼吸困難到令他深感恐懼，趕緊送醫檢查才發現自己罹患橫紋肌溶解，心跳最慢時只有45，差一點就得住院洗腎，他才驚覺嚴重性，更公開向粉絲解釋近來只能拍動態影片的原因，也讓網友看了紛紛留言要他多保重身體。

不過沒多久，孫生又恢復本性，在限時動態上ＰＯ出自己男扮女裝的「孫美麗」辣照，疑似為了新影片做準備，還搞笑表示「一晚6000喔」，再度吸引網友熱議。