澎湃新聞報導，大陸性侵未成年人犯罪增幅趨於平緩。大陸最高人民檢察院1日發布《未成年人檢察工作白皮書（2021）》顯示，去年大陸檢察機關公訴侵害未成年人犯罪逾6萬人，其中性侵犯罪增幅為近4年來最低。

數據顯示，近年來，侵害未成年人犯罪總體呈上升趨勢。2017年至2021年，檢察機關批准逮捕侵害未成年人犯罪分別為3萬3790人、4萬5人、4萬7563人、3萬8854人、4萬5827人，同期提起公訴4萬7466人、5萬705人、6萬2948人、5萬7295人、6萬553人，2021年分別較2017年上升35.62％、27.57％。

白皮書顯示，性侵未成年人犯罪增幅趨於平緩。2021年，檢察機關起訴性侵未成年人犯罪1萬7917人，同比上升16.61％，增幅為近4年來最低。同期，起訴猥褻兒童犯罪7767人，同比上升32.09％，起訴強制猥褻、侮辱未成年人犯罪2167人。

不過，侵害未成年人犯罪類型更加集中。白皮書顯示，2021年，檢察機關對侵害未成年人犯罪提起公訴人數居前六位的分別是強姦罪、猥褻兒童罪、尋釁滋事罪、搶劫罪、交通肇事罪、盜竊罪，以上六類犯罪共計4萬612人，占提起公訴人數的67.07％，較2020年增長4.64個百分點。

與此同時，不滿14周歲未成年受害人占比超過一半。2017年至2021年，檢察機關起訴侵害不滿14周歲未成年人犯罪人數分別為1萬9717人、2萬1013人、2萬5723人、2萬7234人、3萬1213人，同比分別上升6.6％、22.4％、5.9％、14.6％，占侵害未成年人犯罪人數的比例分別為41.54％、41.44％、40.86％、47.53％、51.55％。

白皮書還指出，組織未成年人進行違反治安管理活動犯罪增幅較大。2017年至2021年，檢察機關對組織未成年人進行違反治安管理活動犯罪提起公訴分別為4人、37人、98人、170人、402人，近三年分別上升164.86％、73.47％、136.47％，反映組織、拉攏未成年人進行違法犯罪問題不容忽視。

此外，拐賣婦女兒童犯罪呈下降趨勢。白皮書顯示，2012年至2021年，檢察機關起訴拐賣婦女兒童犯罪分別為3699人、2395人、2038人、1598人、1483人、1394人、1322人、1247人、789人、1135人，2021年較2012年下降69.32％，年均下降12.3％。同期起訴收買被拐賣的婦女兒童犯罪分別為189人、202人、163人、184人、337人、506人、393人、406人、276人、328人，2021年較2012年上升73.54％，年均上升6.3％。

白皮書還指出，2021年大陸全國檢察機關共批准逮捕侵害未成年人犯罪4萬5827人，起訴6萬553人，同比分別上升18％、5.7％。隨著打擊犯罪力度的不斷加大，重大惡性暴力傷童犯罪明顯減少。

去年，大陸最高檢對全國30餘起性侵害未成年人重大敏感案件跟蹤指導，就整治性侵害未成年少女問題專門調研，推動解決司法實踐難題，提升案件查辦效果。對性侵害未成年人案件有案不立、有罪不究、重罪輕判等問題及時監督糾正，2021年糾正漏捕590人，糾正漏訴335人，提請抗訴36件。