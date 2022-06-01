塞爾提克在東區冠軍戰擊退熱火，成功闖進總冠軍賽，他們將對決強敵勇士，而這兩隊都各有優勢，誰能笑到賽季結束還很難說，不過前球星、知名球評「惡漢」巴克利(Charles Barkley)卻很有把握說綠軍將擊退勇士拿下冠軍，他甚至早在分區冠軍賽時就給出了預測，認為綠軍肯定能贏熱火並走到最後。

Charles Barkley On Why The Warriors Will Lose The NBA Championship: “The Celtics Are Gonna Win The World Championship. Because They Are The Best Team Remaining In The Playoffs Right Now, In My Opinion.” https://t.co/8MzlLPvvJS — Latest Sports Online (@SocialFitNet) May 30, 2022

巴克利除認為綠軍能奪冠，不忘繼續和勇士球迷進行場外廝殺，先直言自己在西區冠軍賽支持獨行俠，是因討厭勇士球迷，想激怒他們，他說：「我當時不認為獨行俠能擊敗勇士，就像我說的，我只是支持他們，因為我討厭勇士球迷。」而總冠軍賽即將到來，他果然不放過機會，堅決認定綠軍將擊敗勇士力奪冠軍。

而巴克利過去向來有「西方神秘力量」之稱，所看好的球隊往往無法繼續前進，當然身為球評的他還是要講出一些理由，之前挺獨行俠時他就說：「他們在小球方面更有優勢，因為有東契奇(Luka Doncic)，沒人能一對一應付他，若布朗生(Jalen Brunson)、丁維迪(Spencer Dinwiddie)持續好表現，他們難以擊敗。」

對於看好綠軍理由，東區冠軍賽時他說：「熱火沒希羅(Tyler Herro)不可能擊敗塞爾提克，在我看來他們是季後賽最好球隊。」而面對勇士綠軍有哪些優勢，巴克利則認為他們擁有較高大陣容。確實綠軍禁區戰力很不錯，勇士相較下能抗衡的人不多，但論得分點和外圍火力可不會輸，這次巴克利的預測能成真嗎？