本屆非常新人由台北電影獎最佳造型設計得主董彥秀打造專屬造型。（北影提供）

台北電影節自2019年推出「非常新人」企畫，每年引薦外型和表演兼具，並擁有明星特質的新秀，透過影展平台介紹給觀眾。歷屆「學長姐」包括孫可芳、陳姸霏、曾敬驊、李霈瑜、李沐等人，都在影視圈取得亮眼成績。今年10位非常新人１日正式曝光，特邀去年以《怪胎》獲得第23屆台北電影獎最佳造型設計的董彥秀打造專屬造型。

今年的非常新人有接連以影集《華燈初上》少女版蘇慶儀、電影《我吃了那男孩一整年的早餐》校花方琦然掀起話題的何思靜；因演出影集《天橋上的魔術師》暖男哥哥Nori爆紅的初孟軒；手握兩座金穗獎影后，去年以《致親愛的孤獨者_凱涵》入圍金鐘獎的個性派女星李雪；曾演出女同短片《雨水直接打進眼睛》的氣質新秀林廷憶。

林依晨同門師弟、演出同志短片《聽不見的距離》人氣飆升的牧森；過往客串不少影視作品，以影集《茶金》家僕「阿榮」一角廣為人知的洪毓璟（咚咚）；在短片《龔囝》表現極具野性爆發力的胡智強；參與多部戲劇演出的森林系女孩項婕如，她的最新劇集《歡迎光臨 二代咖啡》也將於台北電影節世界首映；15歲就被大導易智言相中主演電影《行動代號：孫中山》的詹懷雲，以及在恐怖片《哭悲》挑樑女主角一鳴驚人的雷嘉汭。

入選非常新人的演員們，除了在影展期間擔任電影引言人，向觀眾介紹電影、訓練台風，亦將出席各式活動，深入業界爭取曝光。去年台北電影節首度開設「演員工作坊」培訓課程，優先讓非常新人報名，提供表演、聲音、動作等基礎訓練。

2022年為讓課程完整，將工作坊擴大成兩部分，除了原本「演員工作坊I」基礎課程，加碼推出「演員工作坊II」進階課程，內容深化「表演」訓練，包含表演課程、讀本、排練與呈現，由台北電影節影展主席易智言導演親自授課，以上過「演員工作坊I」的非常新人，及有相當表演經驗的演員為主，希望幫助演員們持續精進，以期為台灣影視產業培養更多潛力無窮的閃亮之星。