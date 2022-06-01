3日就是端午節，新北市主計處公布粽子的食材物價變動，除糯米、蝦米外，豬肉、花生、粽葉、鹹蛋黃等漲幅都較去年同期高，其中鹹蛋黃漲幅達14.82％居冠。

吃粽子是應景的傳統習俗，民眾對於相關食材的物價變動均相當關心，主計處表示，豬肉因豬農飼養成本上升，致價格上漲，指數較去年同月漲幅為9.18％，亦較上月漲幅為0.26％

主計處表示，若觀察端午節前各旬漲跌走勢，去年端午節為6月14日，豬肉於5月中旬即出現漲勢，5月下旬因節前需求仍呈上漲，指數上漲幅度為0.11％；而今年端午節為6月3日，5月上旬指數下跌幅度為0.97％；5月中旬因節前需求殷切，指數上漲幅度為1.57％，整體5月份豬肉指數較上月上漲幅度為0.26％。

花生生因產量減少、粽葉近年多從中國及越南進口，因運費成本上升，指數皆較去年同月上漲，幅度分別為11.71％及2.46％，而糯米為粽子主要食材，因疫情嚴峻，部分商家為維持買氣不願漲價，導致指數較去年同月下跌3.95％。

乾香菇因產量減少、鹹蛋黃因飼養成本上升指數，分別較去年同月上漲11.50％及14.82％，蝦米指數則與去年持平。