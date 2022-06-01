近期適逢梅雨季節，昨天桃園市龜山區83歲陳姓老翁，獨自在龜山區新興街步履蹣跚的走著，坪頂派出所員警見老翁獨自冒雨走在街道上，立即上前關心，沒想到老翁對兩人所問毫無反應，員警靈機一動，拿出紙筆書寫試探，這時老翁才有了回應，員警才知道原來老翁因年紀大聽力已經退化且疑患失智症，不僅聽不清楚人家在說什麼，也忘了今天為何要外出，甚至忘記回家的路，二人決定將老翁先帶回派出所，最後透過熱心里長「人臉辨識系統」的幫助下，順利將老翁平安送回家。

坪頂派出所警員邱聖瑋、黃暐峰於昨日巡邏經過新興街時，當時正飄著細雨且天色逐漸變暗，見一名老翁獨自在路上淋雨卻沒帶傘，便決定上前查看，怎料下車之後老翁對二人所問皆沒有反應，只好試探性的以紙筆來詢問老翁，兩人透過簡單的書寫問答，不斷拼湊關於老翁的訊息，僅得知老翁姓陳，員警要送他回家，老翁卻說忘記家住在哪裡了，也忘了為何要外出，員警研判老翁不僅失聰且疑患失智症，二人見雨勢漸大，便決定將老翁先帶回派出所，並遞上溫暖的茶水給老翁，員警利用警政系統想查出老翁的身分，但卻都沒辦法成功，突然想到可以詢問對於里民事務相當嫻熟且熱心的大崗里里長陳清華，他一眼就認出了這名老翁就住在樹人路，在里長陪同下順利將老翁平安送回家，並聯絡其家人。

坪頂派出所所長孫維鴻表示，家中如有易走失人口，應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊，或向管轄警察局、分局申請自願捺印「指紋建檔」，利用指紋終身不變的特性，迅速辨識走失者身分，以便通知家屬領回，減少家屬不安，維護患者安危。