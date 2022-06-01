彰化縣人口持續下滑，５月底最新統計為124萬7683人。（吳敏菁攝）

彰化縣４月中旬人口已跌破125萬大關，5月13日內政部召開改制直轄市審查會議，已經以人口不足不同意。而人口持續溜滑梯，５月底最新統計出爐為124萬7683人，雖逕遷國外趨緩，但死亡率高於出生率的幅度拉大，下屆只能有1位副縣長恐成定局。

各縣市人口每月底都要呈報內政部，彰化縣人口持續下滑中，統計至5月底共124萬7683人，總計男63萬3111人、女61萬4572人，遷入3180人、遷出3440人，入境遷入242人，出境遷出484人，出生666人、死亡985人。

根據地方自治法，人口125萬人以上的縣，得設2名副縣長，縣府表示，標準以公告選舉日人數為基準，這屆聘任兩位副縣長，不受影響，選舉前4個月遷入戶籍有選舉資格，下屆還是要看7月分的人口數公告才能確定。

人口急遽流失，最掀起關注是逕遷國外人數，過去單月遷出國外，平均才100人，但這兩年像重力加速度急墜，2020年遷往國外共1339人，2021年就達4813人，2022年1至3月2984人，其中3月1671人，但到了5月，這波逕遷潮趨緩了，只有484人，只有上個月1／4。

不過，彰化縣死亡率高於出生率幅度則持續拉大，今年3月，彰化縣跨過生死交叉點，死亡數首度高於出生處，5月統計出生666人，死亡985人。縣府也強調，目前全台每天人口數減少194人，人口減少是各縣市共同面臨的問題，近5年的人口減少率，彰化是中段班，並非減少最多的縣市。