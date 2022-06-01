國內疫情嚴峻，今年已超過200萬人確診，醫護人力緊繃下，許多醫護都在苦撐，北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰直言，一場疫情把台灣自豪的健保醫療打回原形，包括醫療人員長期高檔運作，以及第一時間不敢大量買快篩、抗病毒藥物等，醫療省錢思維使得部署落後。

蘇一峰今天在臉書表示，一場疫情把台灣自豪的健保醫療打回原形，指這波Omicron疫情突顯了台灣2大醫療狀況，首先是在健保制度下，醫療人員長期維持高檔運作，導致剩餘的醫療量能不足，無法應付疫情炸出來的大量病患，「醫療人員不被斷壓榨，支出佔比逐年下降！人才流失，量能不足」。

蘇一峰表示，第二是在醫療血汗壓榨思維下，快篩、抗病毒藥物等第一時間不敢大量購買，這樣的醫療省錢思維，使得對疫情的部署落後。

此外，蘇一峰也指出，新冠肺炎大時代來臨下，一病獨大，佔了約1/3至1/4的住院病人，當中許多民眾平常慢性病不處理的，被新冠影響變嚴重而住院，「陽性確診住院優先，陰性報告住院有限」，形成排擠效應。對此，網友看了紛紛留言：「中肯，確實如此」、「很多人會死於COVID疫情，而非COVID疾病」、「平時保健保養真的太重要，病急就來不及了」。