榮登眾多伴手禮調查「TOKYO BANANA 東京香蕉」，全台巡迴列車首次正式前進南台灣百貨通路戰區，並選定新光三越台南新天地為唯一店點，除6月2日至6月20日參與百貨通路年度日本展盛會之外，更接續於6月21日至7月27日舉辦快閃櫃活動開幕，長達近兩個月台南駐點僅此一檔，活動期間將限量銷售人氣定番商品「經典原味蛋糕」4入及8入兩種規格禮盒商品，熱愛日式甜點的狂熱派可準備出發搶購囉。

為讓國人深刻體驗品牌原始美味，「TOKYO BANANA 東京香蕉」快閃台南將唯一銷售「經典原味蛋糕」品項。使用蒸烤工法打造蓬鬆軟綿蛋糕體的「經典原味蛋糕」，內餡包裹用新鮮香蕉搗成糊的滑順卡士達，除了直接享用外，更可以放入冷凍庫享受有如冰沙般口感，或放入烤箱感受外層溫熱、內餡冰涼雙重絕妙滋味，或是沾上自己喜愛的醬汁調味，深具巧思的多種吃法讓「TOKYO BANANA 東京香蕉」多了與眾不同的糕點層次。