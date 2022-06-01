資深狗仔葛斯齊昨晚開直播，曝光汪小菲與女子的親密互動照，當被網友問到新疆女神迪麗熱巴和鹿晗的緋聞，他則簡單說兩人有同時身處日本，而葛斯齊今則強調，他沒說迪麗熱巴和鹿晗一起遊日本，表示他們前後差3天，「只是我分別巧遇在同酒店進出」，重申迪麗熱巴和鹿晗只是好朋友；對此，迪麗熱巴則懶理外界紛擾，她稍早在網上曝光童年照，應景慶祝六一國際兒童節。

今天（6月1日）是國際兒童節，迪麗熱巴稍早在微博曬出童年照，只見小小熱巴頂著男生頭、戴墨鏡看著鏡頭，模樣酷帥又可愛，迪麗熱巴還幽默發文：「咱就是說咱從小就很會～六一兒童節快樂」。

迪麗熱巴曬童年照。（圖／取材自迪麗熱巴微博）

同時，工作室也曬出迪麗熱巴從嬰兒時期到長大成小公主的萌照，迪麗熱巴不論是頂著男生頭、身穿百褶裙俏麗手插腰或是頂著一顆齊劉海蘑菇頭，她一雙水汪汪大眼睛、混血兒般的俏麗五官和白嫩臉蛋都相當吸睛，其中一張是迪麗熱巴頭戴紙皇冠，頂著長髮的她露出靦腆笑容，整個人美如洋娃娃，就像真人版公主。

迪麗熱巴童年照。（圖／取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴童年照。（圖／取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴美如洋娃娃，就像真人版公主。（圖／取材自迪麗熱巴工作室微博）

其實，這些迪麗熱巴童年照已在網上瘋傳多時，不只讓外界看到迪麗熱巴的驚人美貌外，也粉碎她遭指整形的謠言，證明迪麗熱巴是貨真價實的美人胚子。