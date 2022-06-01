便利超商、連鎖賣場販售的快篩價格，比實名制快篩貴了近1倍，因此，民眾大多還是選擇實名制快篩。（張毓翎攝）

兒童免費快篩1日起開放領取，台南白河老字號「芳瑜藥局」一早開門1個半小時內，不到10位民眾來領。「早就沒再排了！」藥師沈登壹表示，相較快篩實名制剛上路時，早在3周前，大排長龍的場面已不復見，預估快篩實名制第2輪開賣後，才會再迎來一波購買潮。

沈登壹表示，快篩實名制上路後第一周，每天配發到的78份快篩，經常2小時內賣光，直到約莫3周前，詢問、排隊人潮均明顯減少，目前店裡剩餘量尚有361份，如果店裡的快篩剩餘量太多，中央就不會再配發過來。

沈登壹說，便利超商、連鎖賣場販售的快篩價格，比實名制快篩貴了近1倍，民眾大多還是選擇實名制快篩；不過，近期大眾需求量減少，從快篩數量查詢網站就能了解，很多家藥局的快篩剩餘數高達好幾百份，待第2輪快篩實名制上路後，應該就能消化這些量。

0至6歲免費快篩今天起至6月30日開放領取，兒童的家長可以持0至6歲孩童健保卡至各地快篩實名制據點，每人可領取5劑，即便買過第1輪實名制快篩者仍可領取。

沈登壹提到，兒童快篩今天開放領取，一早來領的人不多，現在民眾家中都已備足，若有需求才會來領。林姓消費者說，家中已備有1份快篩，暫時不會想再領，快篩不能吃，也不是像衛生紙等民生必需品，不必一直囤積。