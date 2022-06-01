菲律賓政府昨（5月31日）表示，已針對中國大陸單方宣布南海禁漁令提出外交抗議，並對大陸海警總隊在沿海「騷擾和侵犯管轄權」表達不滿，已召見一名大陸高級外交官。其中，大陸海警跟監的為台籍海洋研究船。

據路透社與德國之聲報導，菲律賓外交部4月13日召見一名中國駐馬尼拉大使館的高級官員，以抗議中國海警在菲律賓海域騷擾正在進行海洋科學研究的台灣籍「勵進研究船」（RV Legend），船上載有菲律賓科學家。此外，菲國亦指控該國專屬經濟區的一項能源勘探活動遭中方船隻妨礙。

菲國外交部表示，中國海警總隊的行動「不符合無害通過」，明顯侵犯菲律賓的主權與海事管轄權範圍，菲方已採取適當的外交行動。不過菲律賓並未說明，為何事發一個月後才公開發表評論。

在另一份聲明中，菲律賓譴責中國強加休漁期禁令，這項年度禁令範圍涵蓋越南與菲律賓的專屬經濟區內海域。

據美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative）在5月26日發表的報告中指出，中國海警船在3月23日以2至3海浬距離，尾隨跟蹤台灣勵進研究船；4月6日，同一海警船再次尾隨勵進研究船，且伴航著菲律賓海岸防衛隊巡邏艦卡彭斯號（BRP Capones）。直到勵進研究船在3天後駛回台灣，才停止跟蹤行動。

菲律賓準總統小馬可仕將於30日上任，其外交方面被認為相對友中，但他曾表態，不會屈服於北京的海上挑釁行為。