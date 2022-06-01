颱風季將至，內政部消防署邀請各大實體賣場及網路購物平臺，公私協力設置防颱專區，把賣場販售的防颱相關用品，集中販售，讓民眾方便一次準備好居家防颱用品及緊急避難包。

消防署表示，颱風來襲可能會造成土石流、大規模淹水、物資缺乏、道路橋梁等各項基礎設施毀損等情況，目前已和地方政府盤點全國191處「易成孤島地區」，展開清淤、抽查抽水站運轉情形，強化防救災整備工作。

消防署呼籲，民眾須做好自主防災準備，例如準備緊急避難包、防颱用品等，因此消防署邀請社團法人臺灣防災產業協會、各賣場及網路平臺業者，合作設置「防颱專區」。

今年響應的網路平台業者，有露天拍賣、momo購物網、特力屋、東森得意購、全家行動購、Pchome網路家庭、樂購蝦皮等；實體賣場則有家樂福、統一超商、大潤發、愛買以及全聯等，其中樂購蝦皮、臺灣樂天、Yahoo奇摩等3家網路賣場今起便開設防颱專區，其餘則依各家規畫開設。

防颱所需物資包含居家防颱修繕用品、停電所需用品、保護門窗產品、颱風過後清潔消毒用品、儲備3日防災食物飲用水、緊急避難包等。消防署強調，面對颱風來襲，民眾務必做好防颱準備，將相關用品備妥，才能平安度過颱風帶來的危害。