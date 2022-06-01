新北市長侯友宜多次因防疫與中央互槓，他今在總質詢時指出，民進黨某副祕書長曾說為何一通電話可以解決的問題，要做政治表演、噴口水，侯自認被羞辱，才一改輕聲細語說話方式，5月20日「說話比較大聲」，結果隔天中央允諾將法傳系統改善。

國民黨新北市議員陳偉杰今總質詢，詢問中央法定傳染病系統問題指出，確診人數急遽增加時期，法傳系統造成第一線防疫人員與醫事人員作業困擾，造成民怨沸騰。

侯友宜說，那天受訪時，他講話大聲一點，有民進黨某副祕書長說他為何一通電話可以解決的問題，不打一通電話解決，他強調，自己這一輩子警察出身，不曾做政治表演、噴口水，只知道解決問題。

侯友宜說，防疫期間他打了無數通電話給指揮官，費盡口舌，居然有人問這種問題羞辱他，當然他一定要把話講清楚，所以話講得比較大聲。

侯表示，5月20日話講大聲之後，隔一天唐鳳就出來了，早知道這樣他從5月1日開始就要大聲一點。侯也說，其實目前系統問題還沒有解決，中央說要6月19日才可以解決，希望中央速度越快越好。