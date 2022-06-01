疫情嚴峻，做好防疫仍能有樂活新生態度，台中市建築業推行以藝會友新社交模式。（盧金足攝）

藝術家林國瑋的雕塑創作，未來將收藏在久樘宸陽社區公設中。（業者提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情籠罩兩年多，民眾防疫的緊繃心情，亟需找到紓解壓力的出口，陸府植深館正舉辦《倚光寓影-吳孟璋個展》；位在豐原的「久樘宸陽」接待會館正舉辦《林國瑋．海至雙聯展》，建商以「藝」會友，在疫情紛擾之下，希望帶給觀者撫慰與療育的心靈陪伴。

《林國瑋．海至雙聯展》其中一件展出作品未來將收藏在「久樘宸陽」公設空間中，又一件建築界「藝術先行、建築在後」的典範，該件作品由關注生態環境保育的雕塑藝術家林國瑋所創作，以女性溫柔形象為主題體現「穿戴」的概念，隱含著包容與保護的寓意。

久樘開發總經理陳俊維表示，名為《馴馴趾尖式》的雕塑作品對觀者的視覺衝擊反差極為強烈，反映出人類對於身處極端氣候、對外部環境衝擊示警，藉由藝術品呈現的美學感與深遠寓意帶入「久樘宸陽」社區的精神文化中，賦予空間馳騁的生命力，此外，也展出藝術家海的《光鹿》系列油畫，呈現出溫暖與勇氣。

今年初開案的「久樘宸陽」基地位在豐原愛國街，規畫2棟地上15層四拚產品，以三、四房為主力，產品定位偏向首換型客層，品牌力獲肯定，極具價格優勢。

「久樘宸陽」行銷協理林德信強調，因應豐原企業二代的購屋喜好，該案規格皆以換屋型豪宅等級配置，如戶戶雙主樹、跳島景觀陽台、中空樓板以及廚餘冷藏壓縮設備等，久樘開發將藝術作品導入社區，社區更增價值優勢。

「陸府植深館」新展《倚光寓影-吳孟璋個展》，整個植深館空間與石雕作品視為「一件作品」，策展人沈伯丞的核心概念是將生機盎然的「陸府植深館」建築空間作為載體，裝置著石雕創作，在一天不同時刻的時間推移下、以及觀賞動線行進的時間軸下，隨著在作品與環境、光影間的移動中流洩出的感性時刻，構成展覽的「詩性空間」體驗。

作為藝文展演場地的「陸府植深館」，本身建築空間就是一件藝術品，室內設計師陳天助建築師用綠意景觀連結室外、室內空間，減低人造裝修的比例，「植深館」的空間不論舉辦藝文展覽，或表演講座，都能有和諧視覺畫面呈現，展覽融合植深館空間當作創作主體，實踐藝術不是高置殿堂，而是在生活中實際相伴。