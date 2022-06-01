許傑輝拍攝努力對抗著南部炎熱太陽。（群之噰、伯樂影業提供）

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》於今年4月17日正式開拍。電影版由陳慧玲、吳明憲共同監製、導演鄧安寧、編劇溫怡惠再度攜手合作，不僅幕後團隊是原班人馬，主演群鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭、楊小黎等皆全數回歸，並瞄準明年賀歲檔期。

電影至1日已全數拍完台南場景，在知名在地景點「首廟天壇」收工後，全數完成台南戲份的黃姵嘉笑說：「今天凌晨2點就梳化開工，前1天晚上還特別吃了褪黑激素逼自己睡著，起床還是頭很昏。」鍾欣凌也表情痛苦的表示：「一知道隔天要凌晨1點起來很崩潰，前晚8點跟姵嘉要了褪黑激素，果然9點就很有睡意，馬上睡著，起床面對的第1場戲居然是背繞口令台詞，幾乎是這次拍戲NG最多場的1次，真的逼死人。」

電影有一半以上場景在台南拍攝，對於即將離開美食之都臺南，鍾欣凌感嘆：「真的有點捨不得離開臺南，一堆口袋名單到現在還沒搜集完成，像是虱目魚羹、肉圓、沙茶爐火鍋、知名南部漢堡早餐店都不能錯過，臺南的美食店幾乎沒有雷，已經定好清單在回臺北前都要吃到。」

離開臺南前最後幾場戲，劇組在臺南相當有名的「首廟天壇」拍攝，為了捕捉清晨至日出的畫面場景，劇組從凌晨3點開拍，問及是否期待收工後的美食探索，黃姵嘉強忍睡意，苦笑說：「已經可以隨時秒睡了，沒辦法馬上去探索，等睡飽再起來吃。」

在台南拍攝期間，劇組除了一邊美食與胃容量搏鬥外，也努力對抗著炎熱太陽，和突如其來的大雨，外景拍攝期間，由於在天氣炎熱又無遮蔽物的大草原拍攝，許傑輝自掏腰包請劇組喝清涼的飲料，劇組人員感謝又感動的形容「像在沙漠看到綠洲」。

林筳諭在八點檔拍攝完後殺到台南，表示：「雖然身體累但心裡很開心，真的很想在台南待久一點，希望可以趕快讓觀眾看到我們用心拍的電影！」監製陳慧玲表示在臺南拍攝期間劇組常常收到意外的居民或是觀眾送來的飲料和自己種的現挖竹筍，想表達對《我的婆婆》的喜歡、感謝、支持和慰勞。

在拍攝《我的婆婆》電影版時，鍾欣凌與王少偉受工作人員鼓勵即興唱跳一段近期當紅王心凌的《愛你》笑翻眾人，身為《愛你》Rap原唱者王少偉笑說：「跟『盜版的心凌』合唱也算是一種圓夢。」影片中鍾欣凌穿著為電影角色變裝的兔女郎造型，搞笑表示：「心凌是我們爭相模仿的甜心教主，這首歌在當時也是紅到不行，現在還能以『盜版心凌』的身份跟少偉合唱真的是太有緣份。」讓劇組人員大嘆是回憶殺。