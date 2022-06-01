今天（6月1日）起，上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，公共交通有序恢復。澎湃新聞引述美團單車後台統計數據，今天早高峰的騎行量較上周同期漲幅達535％，共享單車不僅成為了疫情期間的出行工具，也成為城市復工復產、回歸如常生活的過程中，市民出行的選擇之一。

家住黃浦區的劉女士，一大早從家門口掃了一輛小黃車騎到10號線新天地地鐵站，「從家裡騎車過來大概十幾分鐘，我們今天就開始恢復正常上班了，昨晚同事們就相約今天要在辦公室一起拍個大合影，好久不見都很期待。」

美團單車數據顯示，今天上午7點至9點迎來了當天的第一波騎行高峰，早高峰的騎行量與上周同期相比，漲幅達到535％，騎行熱點區域主要集中在6號線世紀大道地鐵站、10號線新天地地鐵站、3號線中山公園地鐵站等軌交樞紐，新天地商圈、中山公園商圈、徐家匯商圈等也迎來了騎行小高峰。

美團單車大數據預測，隨著城市的逐漸恢復正常有序的生活，去徐匯濱江騎行打卡，到富民路買一杯咖啡，逛一逛巨鹿路的特色小店，將重新成為市民休閒騎行的首選之地，夜間騎行的用戶也將因天氣逐漸轉暖而顯著增加。

美團單車表示，為了保障市民的騎行需求，根據後台大數據預判，6月1日早高峰用車需求會有明顯增長，增加約50％的一線運維人員和調度車輛配置，5月31日晚間在全市多個小區、軌交站點等市民使用量大的地方加大調度力度，減少市民早上出門時用車資源緊張的情況，後續將根據不同區域的實際需求量動態調整，逐漸加大對使用需求量較高的交通樞紐、地鐵站點、辦公樓宇、商圈等區域的車輛投放、運維調度和無差別消毒的保障力度。

以10號線新天地站為例，5月31日晚上，美團單車提前調度150輛車到各個出口，6月1日上午7點運維人員已經到崗，全力做好該站點的運維保障工作。同時，運維團隊通過專人專區運營和網格化管理方式，在各主要區域將責任落實到人，片區團隊與各屬地城管、街道等相關部門也已建立聯動溝通機制，微信群及時溝通區域內用車需求，多措並舉提升服務做好相關保障工作。

為保障市民用車安全，美團單車已在上海積極落實單車「無差別消毒」舉措，運維人員每日不分品牌，不分顏色，對負責區域內所有的共享單車進行消毒，尤其對車龍頭、剎車把手、坐墊、鎖扣等與市民接觸部位進行重點噴灑消毒和擦拭，對於使用需求大的重點區域，加大車輛消毒頻次。

美團單車建議，用戶在使用共享單車的過程中，提高安全意識，佩戴口罩、手套騎行，減少過多的實物接觸；騎行和等待時，盡可能與他人保持安全距離；騎行前，使用消毒物品對車把、車座等車輛關鍵部位進行擦拭；騎行結束後，將車輛停放在合規區域，避免佔用盲道、綠道。