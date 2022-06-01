對美國來說，台灣到底是「危險」，還是「重要」？白宮商務部長雷蒙多上周才說，如果美國重要晶片全向台灣採購，那很危險；本周，她又說，台灣，特別是台積電，是美國重要的伙伴。

5月31日，剛結束與拜登總統亞洲行的雷蒙多在一場電話簡報會上透露，全球晶片短缺問題可能持續到明年，甚至後年年初以後才有機會緩解。

需要晶片想到台灣，雷蒙多指出，台灣是美國重要的伙伴，特別是在半導體製造領域與台積電的合作；商務部與台灣方面也有科技貿易暨投資合作架構（TTIC），美台也將持續深化經濟關係，美國正就科技貿易和投資議題與台灣積極對話，美國將持續尋求與台灣合作。

對於拜登發布的印太經濟架構（IPEF）並未納入台灣，在回應記者提問時，雷蒙多只說，美台將持續深化經濟關係。

同一天，雷蒙多又提及將加強對中國的貿易制裁，並呼籲盟友支持；她指出，拜登政府正積極考慮把更多中國公司列入經濟黑名單中，而且美國正在調查中國逃避美國制裁的行為。被商務部列入黑名單的中國公司，將不得與美國進行貿易。

雷蒙多強調，如果可能的話，她希望與美國盟友合作，使他們與美國的出口管制保持一致。

對於美國政府要求「選邊站」，台灣半導體製造業者的態度又是如何？

資訊會產業情報研究所資深產業顧問兼資深研究總監陳子昂表示，自從中美貿易戰爆發以來，資訊會陸續辦過很多場座談會，訪談超過50家半導體廠商，基本上沒有一家廠商會「選邊站」，跟著美國制裁、放棄中國訂單；也因為如此，去年台灣半導體產業才會「好到不行」。

而據工研院產科國際所統計，台灣半導體總產值2021年達到4.08兆元，年成長26.7%；預估2022年台灣半導體產業產值上看4.8兆元。

陳子昂表示，台灣主要的半導廠都是上市公司，要向股東負責，怎麼可能隨著台美的政治氛圍起舞，不接中國訂單；更何況，台廠不接，美商就接走了，就像2020年9月15日美國禁止台積電替華為代工海思晶片，結果空出來的中國市場就被蘋果（手機）及超微（晶片）搶走。

至於台積電，也絕對不是美國可以喊來喊去的「細漢仔」，根據日前公布的資料，截至111年5月，台積電全球專利申請總數超過 7.5 萬件，獲准超過 5.2 萬件，連續2年名列美國第3大專利申請人；在專利品質方面，台積電110年於各國專利獲准率均高達99%以上，美國專利獲准率更達100%，於前10大專利權人中名列第1。

陳子昂指出，現在的情況是全球大廠（當然包括美商）都在搶台積電的產量，不管訂單數量，還是產品毛利，台積電都在全球同業中名列前茅，外界不必擔心它會受到中美貿易戰的影響。