本土omicron疫情大爆發，前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠今批評，蔡政府總把話說得很漂亮，掩蓋各界反對意見，但事實勝於雄辯，愈多民眾確診就愈凸顯蔡政府沒有預警部署、超前準備，衛福部長陳時中與蔡英文總統欠民眾、醫護道歉。

蔡明忠表示，早在其他國家陸續解封時，蔡政府竟充耳不聞？已給政府那麼長時間為解封做準備，結果開箱後，才發現政府長期誇耀抗疫成績，都只流於肥皂劇情、紙上談兵，整個台灣充斥防疫亂象，缺疫苗、缺快篩、缺藥品。

蔡明忠說，蔡政府治國雜亂無章、掩蓋實情、錯失良機，當確診找不到資源幫助時，看著特權人士還有專人到府PCR，民眾對陳時中、行政院長蘇貞昌與蔡英文總統能不反感？

蔡明忠批評，蔡政府整天只顧選舉考量，以及與在野黨叫囂對罵、監控民眾對疫情的言論、查辦責難政府發言，自己做不好事情，又全賴給台灣醫療人員擦屁股。

蔡明忠舉例，陳時中明明可用快篩替代PCR，一開始卻一定要逆風而行，勞師動眾讓醫護疲於奔命去PCR，像擠牙膏一樣，隔幾天才開放某些族群可用快篩陽判定確診，殊不知這樣的延宕，中間錯失多少可以黃金救援的寶貴生命。