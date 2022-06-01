美國總統拜登周二與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會面討論創下歷史性高點的通膨，同時也向該央行總裁保證不會以政治干預其政策的獨立性。

拜登表示，他作為總統的職責，是給予聯準會完成其任務所需的空間，不會干涉他們至關重要的工作。

白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）在會後宣稱這次會面「非常具建設性」，拜登總統在會議上向鮑爾主席強調他一直以來、包括今天在內非常重視的事，即他尊重聯準會的獨立性。

聯準會準備將把利率提高到更正常的水準，以抑制需求和緩解物價壓力，然而這也將導致經濟增長減速，迪斯對於未來美國經濟將迎來「過渡期」表示贊同。

他表示，我們以非常快的速度完成了第一回合比賽，這使我們處於比其他國家更強勢的地位，但這是一場馬拉松比賽，我們必須採取行動並轉向穩定且具韌性的增長。事實上，我們可以在不必犧牲所有勞動力市場增長的情況下應對通膨。

拜登與鮑爾的交流，與前總統川普的做法形成鮮明對比。川普任內經常就聯準會的利率決議抨擊鮑爾，甚至威脅要讓他走人。

這是自本月早些時候鮑爾獲參議院通過其第二個任期以來，兩人首次會面。拜登在會前的簡短談話中表示，他將與鮑爾和美國財政部長葉倫會面，「以討論我的首要之務，那就是解決通膨問題」。

聯準會今年以來已經升息75個基點，大多數央行決策官員認為應繼續調升利率，直到今年底達到約2.5%，且在必要時應進一步升息。根據最近的會議結果、聲明、會議紀要和決策官員談話，聯準會在6月和7月會議各升息50個基點應該已成為定局。