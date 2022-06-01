受到長達兩年的新冠肺炎疫情衝擊，全球供應鏈面臨巨大改變，引發難以解決的高通貨膨脹問題，市場也擔心企業獲利受到侵蝕，進而引發美股出現崩跌，近日華爾街多位分析師再發出警告，他們認為，只要通膨問題沒有獲得妥善處理，美股的反彈都是短暫的，甚至可能出現更大幅度的下跌。

綜合外媒報導，即使上周美股走勢趨穩，甚至開始出現反彈，但華爾街卻對此狀況提出警告，券商摩根士丹利分析師Mike Wilson在報告中提到，近期的反彈來自於股票超賣，加上聯準會可能在9月停止升息的消息有高度相關。

不過他仍認為，美股還沒有完全跌完，標普500指數可能在第二季財報公布後，夏末初秋之際下跌3400點左右，換言之，標普500指數將從目前的水準重挫約18%。

投資分析機構CFRA Research分析師Sam Stovall認為，標普500指數的反彈之所以不被看好，主要是因為未來12個月的獲利率為16.8%，是2020年4月以來的最低水準，同時也比過去20年的平均水準還低1.1%，因此讓市場持保守態度。

不僅如此，Sam Stovall也提到，「市場已經為短期反彈做好準備，但我們仍然對這次反彈能延續多久持懷疑態度。」

資產管理公司Oppenheimer Holdings Inc技術分析主管Ari Wald認為，標普500指數可能更接近底部還非頂部，「低迷行情可能持續數個月，在底部被完整建立以前，所有的反彈都可能面臨大量拋售。」